L’Atletico Uri esce indenne dal campo della Nuova Florida 

Nuova Florida 0

Atletico Uri 0

Nuova Florida Ardea (4-4-1-1) : Giordani; Mauro, Bruno, Negro, Schettini; Miola, Gabriele Costa (23' st Barba). Falilò, Rea (36' st Suffer); Alessandro Costa; Van Rijswijk (21’ st Limongelli). In panchina Fraraccio, Sinopoli, Moreso Arjona, Jelicanin, Paterni, Yagubzade. Allenatore Marco Scorsini.

Atletico Uri (3-5-2) : Tirelli; Esposito, Rosseti, Fadda (32’ st Jah); Barracca, Melis, Attili, Fiorelli (16’ st D’Ottavi), Pisano; Cristaldi Valbuena (30’ st Fangwa), Demarcus (39’ st Ansini). In panchina Atzeni, Pionca, Valentini, Piga, Cannas. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Note : ammoniti G. Costa, Rea e Miola (N), Attili e Melis (A). Recupero 0’ pt + 4’ st.



Roma. Primo punto del 2024 per l’Atletico Uri, che pareggia a reti bianche sul campo della Nuova Florida Ardea. Sfida con poche emozioni ma ben giocata dal punto di vista dell’agonismo, che muove con merito la classifica dei ragazzi di Massimiliano Paba. I giallorossi hanno costruito alcune buone trame non riuscendo a concretizzare.

Proteste al 32’ per un intervento di Bruno su Fiorelli nell’area dell’Ardea, ma l’arbitro non rileva irregolarità. Buona occasione al 55’ per Cristaldi Balbuena che, in area, non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Rischio-beffa a 7’ dalla fine con un traversone di Negro che, deviato, sfiora il palo. Allo scadere Fangwa costringe di testa capitan Giordani alla deviazione in corner.



