L’Atletico Uri ci ha preso gusto: Gol di Ricci e Campana, Taloro ko 

Atletico Uri 2

Taloro Gavoi 1

Atletico Uri (3-4-3): Cherchi, Ravot, Giovanni Piga, Canavessio, Dore, Carlo Piga, Federico Piga (43' st Basciu), Leomanni, Campana, Luigi Scanu, Ricci. In panchina Atzeni, Jacob, Fabio Scanu, Lambroni, Lubrano, Monti, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.

Taloro Gavoi (4-3-3): Massimo Fadda, Soro (1’ st Lapia), Matteo Fois, Caddeo, Sau, Castro, Navarrete, Emanuele Fois (32' st Santoro), Malatesta (1’ st Mameli), Delussu (36’ st Zappino), Cossu (1’ st Secchi). In panchina Medde, Antonio Fadda, Canessini, Moro, Zappino. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro: Piergiorgio Lucanie di Molfetta.

Reti: pt 6’ Ricci, 19’ Campana; st 15’ Navarrete.



Uri. Buona vittoria per l'Atletico Uri, che sul sintetico del Ninetto Martinez batte 2-1 il Taloro Gavoi al termine di un match molto tirato, come testimoniano ben undici cartellini (quattro all’indirizzo dei padroni di casa, sette agli ospiti) sventolati dal signor Lucanie. Atletico in vantaggio dopo sei giri di lancette con Ricci, che capitalizza nel migliore dei modi una sponda di Luigi Scanu e timbra l'1-0. Raddoppio giallorosso al 19' con Campana, che controlla un suggerimento di Ricci, bravo a lavorare palla sui 20 metri, e batte Fadda con un preciso diagonale. Il Taloro dimezza lo svantaggio quando scocca l’ora di gioco: colpo da biliardo di Navarrete, con pallone che bacia il palo e finisce in rete. Gli ospiti ci provano, ma gli uresi controllano bene e possono festeggiare il secondo successo casalingo consecutivo in campionato.



