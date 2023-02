L’Atletico Uri cerca il settimo risultato utile 

Mezz’ora più tardi (14.30) vanno in scena le altre tre isolane. L’Arzachena di Marco Nappi fa visita al Tivoli allo stadio “Olindo Galli”. Bonacquisti e compagni puntano, in chiave playoff, a recuperare punti dalle formazioni che stanno davanti. L’ottima prestazione col Pomezia fa ben sperare. Il Tivoli è invece impegnato nella corsa salvezza e lotterà.

La formazione biancoceleste riceve (ore 14) allo stadio “Salvatore Zichina” l’Aprilia, concorrente per la salvezza. I biancocelesti cercano il primo successo del 2023. Dopo il giro di boa non hanno mai vinto. L’ultimo volta che hanno conquistato i tre punti è stato il 21 dicembre contro l’Arzachena (3-2). Le ultime battute d’arresto con Sorrento e Portici, hanno fatto scivolare i ragazzi di Gardini in zona playout. L’Aprilia, che ha solo due punti in più, in trasferta si sta dimostrando insidiosa (ha vinto tre delle ultime quattro partite).

Sarde a caccia di punti pesanti questo pomeriggio nel torneo di Serie D. L’Arzachena per l’assalto alla zona playoff; Atletico Uri, Ilvamaddalena e Costa Orientale Sarda per la salvezza. È la settima giornata di ritorno, la posta in palio inizia a scottare.

Parte l’Ilvamaddalena

L’Arzachena a Tivoli

La sfida a Tertenia

All’Is Arranas di Tertenia, la Costa Orientale Sarda affronta l’Angri in un delicatissimo-incontro salvezza. Gli uomini di Francesco Loi, reduci da tre sconfitte, hanno l’obbligo di vincere. È necessaria una bella boccata d’ossigeno per uscire dalla zona calda. Una vittoria permetterebbe ai sardi di scavalcare la stessa Angri, che ha due punti in più e non vince dal 4 dicembre: ha pareggiato nelle ultime quattro sfide con lo stesso risultato (1-1). Il tecnico dei campani Carmelo Condemi ha detto, durante la presentazione della partita, che la Cos è una buona squadra, aggressiva e grintosa specialmente in casa, e che segna tanto. Dice ancora di aver «preparato bene la gara e spero di dare ancora continuità ai risultati».

L’Atletico Uri avanza

L’Atletico Uri, formazione in grande salute che, dopo il giro di boa, viaggia con una media da prima della classe, fa visita al Cassino. I giallorossi inseguono il settimo risultato utile di fila. I laziali, reduci da tre pareggi consecutivi, ambiscono agli spareggi promozione.

