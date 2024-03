L’Atletico Uri cade anche col Trastevere e resta in bilico 

Atletico Uri 0

Trastevere 1

Atletico Uri (4-3-3) : Tirelli; Ravot, Fusco, Fadda, Melis; Piga, Attili, Fiorelli (29’ st Pisano); Demarcus, Fangwa, Cannas (26’ st Mari). In panchina Atzeni, Pionca, Barracca, Caria, Valentini, Lubrano, Bassu. Allenatore Massimiliano Paba.

Trastevere (4-3-3) : Semprini; Ferramisco, Santovito, Giordani, Rosati (15’ st Baldari); Massimo (39’ st Berardi), Crescenzo, Galofaro; Mastropietro (15’ st Giannetti), Alonzi, Tortolano (32’ st Traditi). In panchina Bacchi, Crovello, Calderoni, Dincoronato, Di Domenicantonio. Allenatore Armando Stirpe.

Arbitro : Matteo Mattia Giallorenzo di Sulmona.

Rete : pt 27’ Tortolano.

Note : e spulso Giordani; ammoniti Melis (A), Crescenzo, Rosati, Semprini, Galofaro e Baldari (T); s pettatori 250 circa; angoli 5-2; recupero 2’ pt + 5’ st.



Uri. Turno infrasettimanale amaro per l’Atletico Uri, che perde 1-0 in casa contro il Trastevere. Il forte vento ha condizionato la sfida del Ninetto Martinez. Il gol-partita arriva al 27’, con Tortolano che capitalizza nel migliore dei modi un lungo rilancio grazie alle raffiche che tradiscono il difensore Fusco.

I padroni di casa ci provano, ma non trovano il pari. Al minuto 82, ospiti in dieci per un brutto fallo di Giordani su Demarcus.



