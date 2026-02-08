VaiOnline
Regionale.
09 febbraio 2026 alle 00:38

L’Atletico Sestu non si ferma più 

Un weekend di gol e spettacolo ha animato i campionati sardi di calcio a 5 di Serie C1 e C2.

In C1 l’Atletico Sestu espugna il campo del C’è Chi Ciak vincendo 3-1 e confermando la propria forza anche in trasferta. La Villacidrese si impone sul Cus Cagliari per 3-2 con Lisci ed Erriu che provano a tenere testa agli ospiti. La Fanni Futsal Sassari domina il Decimo 4-1 mostrando grande solidità, mentre l’Ichons Sassari conquista una larga vittoria a Alghero per 7-4.

Il Domus Futsal Pedaxus supera lo ZB Iron Bridge 7-2. Il Futsal Villasor cede in casa all’Oristanese 2-3 con Farci protagonista grazie a una doppietta e Frau che completa il bottino ospite.

In C2 il Sarfut 21 mantiene la vetta battendo il Parco Cross Città di Serrenti 8-5, mentre il Gonnesa prevale sul San Pio X 5-4. Il Portoscuso cede di misura alla Mediterranea 2-3 in uno scontro diretto per le prime posizioni. Sibiola Serdiana e Virtus San Sperate si spartiscono la posta con un 3-3, così come Uta e Malasainas, che chiudono 4-4.

Completa il quadro il posticipo che ha visto il Babylon imporsi in casa per 4-2 sulla Dym Sport e confermare il terzo posto.

Classifica corta, attacchi in fiducia e difese ancora da registrare rendono il futsal sardo spettacolare e imprevedibile: ogni partita può cambiare gli equilibri della stagione, e i prossimi weekend promettono nuove emozioni per il pubblico sugli spalti.

