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15 giugno 2026 alle 01:29

L’Atletico Masainas vuole consolidarsi 

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Masainas . L’Atletico Masainas riassapora la Promozione, ma stavolta l’obiettivo è quello di restarci il più a lungo possibile. Simile felicità era stata vissuta tre stagioni, fa quando il club sulcitano aveva conquistato il passaggio dalla Prima Categoria alla Promozione. La permanenza durò una sola stagione, che si concluse appunto col ritorno in Prima. Ma la forza di questo club, che vanta sostenitori capaci di sacrifici, è emerso nei mesi scorsi quando il Masainas, guidato in panchina da Fabio Tinti, si è ripreso la Promozione al culmine di un campionato in cui per un paio di volte la vetta è stata occupata dall’Antiochense.

Ora la società, rimasta coinvolta nelle scorse settimane nelle voci (rimaste tali) della possibile fusione col Carbonia, sta iniziando a programmare il futuro. Ed è partita la campagna di coinvolgimento degli sponsor: «È una fase transitoria», ammette il presidente Antonello Etzi, «ma l’attaccamento alla squadra e la voglia di continuare a fare bene sono già da adesso i nostri tratti distintivi».

La campagna acquisti entrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni: non è prevista una rivoluzione della squadra, che conta molti elementi validi anche per la Promozione.

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