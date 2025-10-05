L’Atletico Masainas si ripete e manda al tappeto l’Arbus 

Atl. Masainas 1

Arbus C.V. 0

Atletico Masainas : Bove, Melis, Porcu, Carsetti, Uccheddu, Biccheddu, Giovagnoli, Farris (56’ K. Congiu, 87’ Atzori), M. Mura (57’ F. Mura), Michels (76’ Lindiri), Suella. Allenatore Tinti.

Arbus Costa Verde : Aramu, Collu, Onnis, Tuveri, Fonsatti, Serra, Canargiu, Caddeo, Piras, Atzori, S. Concas (70’ Soddu). Allenatore Pani.

Arbitro : Picciau di Cagliari.

Rete : 60’ F. Mura.

Dopo l’esordio vincente in trasferta, l’Atletico di Masainas concede il bis fra le mura amiche. Ma l’1-0 con cui ha piegato un ottimo Arbus è figlio di una gara in cui anche gli ospiti hanno mostrato buon calcio. L’incontro è in pratica già da considerare una partita in chiave promozione. Ritmo da subito alto, primo tempo però non apportatore di palle gol vere e proprie, salvo quella al 35’ sui piedi di Manuel Mura ben servito dal brasiliano Michels. Gli ospiti sanno ribattere colpo su colpo. Il destino della partita si sblocca nella ripresa al 60’ quando Michels imbecca il neo entrato Federico Mura. La reazione dell’Arbus Costa Verde è evidente e un paio di volte ci mette una pezza il portiere Bove, ma in contropiede è Congiu a dilapidare il 2-0 che non arriva e tiene in piedi la gara sino alla fine. Buona la direzione arbitrale.

