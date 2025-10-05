VaiOnline
GIRONE B.
06 ottobre 2025 alle 00:47

L’Atletico Masainas si ripete e manda al tappeto l’Arbus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atl. Masainas 1

Arbus C.V. 0

Atletico Masainas : Bove, Melis, Porcu, Carsetti, Uccheddu, Biccheddu, Giovagnoli, Farris (56’ K. Congiu, 87’ Atzori), M. Mura (57’ F. Mura), Michels (76’ Lindiri), Suella. Allenatore Tinti.

Arbus Costa Verde : Aramu, Collu, Onnis, Tuveri, Fonsatti, Serra, Canargiu, Caddeo, Piras, Atzori, S. Concas (70’ Soddu). Allenatore Pani.

Arbitro : Picciau di Cagliari.

Rete : 60’ F. Mura.

Dopo l’esordio vincente in trasferta, l’Atletico di Masainas concede il bis fra le mura amiche. Ma l’1-0 con cui ha piegato un ottimo Arbus è figlio di una gara in cui anche gli ospiti hanno mostrato buon calcio. L’incontro è in pratica già da considerare una partita in chiave promozione. Ritmo da subito alto, primo tempo però non apportatore di palle gol vere e proprie, salvo quella al 35’ sui piedi di Manuel Mura ben servito dal brasiliano Michels. Gli ospiti sanno ribattere colpo su colpo. Il destino della partita si sblocca nella ripresa al 60’ quando Michels imbecca il neo entrato Federico Mura. La reazione dell’Arbus Costa Verde è evidente e un paio di volte ci mette una pezza il portiere Bove, ma in contropiede è Congiu a dilapidare il 2-0 che non arriva e tiene in piedi la gara sino alla fine. Buona la direzione arbitrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 