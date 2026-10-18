SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Comunale.
19 ottobre 2026 alle 00:22

L’Atletico Masainas riprende l’Arborea sull’ultimo pallone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atl. Masainas 2

Arborea 2

Atletico Masainas (4-3-3) : Bove, Carsetti, Mura, Montalto, Uccheddu, Milia (11’ st K. Congiu), Pribeagu, Ciccu (11’ st Sina Filho), Iesu, Basciu, Serra (11’ st Maricca). In panchina Codolesu, Ollargiu, D. Congiu, Pisano, Zonchello, Impera. Allenatore Tinti.

Arborea (4-4-2) : Manzato, M. Atzeni (21’ st Cicu), Angioni (22’ st Demuru), Cammarotta, Ciarniello, Cieri, Diana, Frau, Perilli, Pibiri, Zonca. In panchina Stevanato, P. Atzeni, Corona, Melis, Montesuel-

li, Orro. Allenatore Firinu.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : nel primo tempo, 35’ Angioni; nella ripresa 33’ Basciu, 43’ Ciarniello, 48’ Carsetti.

Note : ammoniti Montalto, Cieri, Perilli, Milia.

Masainas . Al culmine di una gara di rara intensità Atletico Masainas e Arborea confezionano uno spettacolare 2-2 che conferma la solidità degli oristanesi e offre una boccata d’ossigeno (vista la classifica) ai sulcitani, autori di una prova di spessore e coraggio. Inizio da brivido con rispettive palle gol sciupate da Marco Atzeni e Basciu. Poi ritmo alto ed equilibrio sino al gol su punizione di Angioni: palla molle sopra la barriera.

Nella ripresa un’insidia di Basciu e una rovesciata alta di Montalto segnalano che il Masainas ci crede e pareggia al 33’ con Basciu su un’imbucata centrale. La gara esplode negli ultimi minuti: al 43’ la difesa sulcitana esce male su Zonca, dal fondo cross per l’accorrente Ciarniello e 1-2. In pieno recupero, l’incredibile: stavolta sono gli ospiti a dimenticarsi del centrale difensivo Carsetti in disperata proiezione offensiva. Diagonale vincente e fischio finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 