L’Atletico Masainas resta al comando, vince anche l’Isili 

Atl. Masainas 1

Sadali 0

Atl. Masainas : Bove, F. Mura (50’ Maricca), Carsetti, Uccheddu, Porcu, Biccheddu, Giovagnoli, Bustamante, Achenza, Suella (60’ Lindiri), M. Mura (75’ Atzori). Allenatore Tinti.

Sadali : Palla, Anedda, Figus, Carcangiu, Putzolu, Sogos, N. Asunis, Atzei, Avaro, Pilia, D. Asunis. Allenatore Marci.

Arbitro : Piludu di Cagliari.

Rete : 48’ Giovagnoli.

L’Atletico fatica in maniera enorme ma le vittorie arrivano anche così: la capolista supera un ostinato Sadali al termine di una gara contratta, con un arbitraggio approssimativo, e in cui mancano all’appello due rigori, uno per parte. Ce ne sarebbe uno per il Sadali, ma sul finire di primo tempo padroni di casa altrettanto furiosi per un penalty negato: su una palla calciata verso la linea di porta, un difensore forse per proteggerci il viso, solleva le braccia e colpisce la sfera, per il direttore di gara nulla di fatto. Continua ad essere gara ostica, gli ospiti oppongono un ordinato 4-4-2, il Masainas è meno incisivo ma la gara non resta inchiodata: il gol arriva al 3’ della ripresa, azione in area di Manuel Mura, destro di contro balzo che impegna severamente il portiere d’istinto ma Giovagnoli recupera, si gira e manda in rete. Sempre M. Mura aggancia un lancio e in mezza rovesciata sfiora il raddoppio. Ma finisce così.

