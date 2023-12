L’Atletico Masainas non va oltre il pari ma resta in vetta 

Atl. Masainas 2

Antiochense 2

Atletico Masainas : Bove, Manca (80’ Melis), Cuccu, Milia, Cui, Uccheddu, Pessiu (46’ Carrus), Borelli, Pinna (60’ Ballocco), Achenza, Cosa. Allenatore Farci.

Antiochense : Pintus, Madeddu, Congiu, Frau, Podda, Armeni, Meloni, Sedda, Gherardini, Sabiu, F. Medda. Allenatore Serra.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : 17’ e 21’ Gherardini, 75’ Cosa, 88’ Milia.

L’Atletico di Masainas frena la marcia in testa alla classifica e il mini stop arriva nel derby contro l’Antiochense: 2-2, con coda polemica per un arbitraggio contestato da entrambi i club.

Partono meglio gli ospiti con una micidiale doppietta di Gherardini: prima su corner poi su imbucata centrale. Piove sul bagnato perché il Masainas resta in 10 a inizio ripresa per l’espulsione di Cui che i locali giudicano come minimo eccessiva.

Ma il gol di Cosa riapre le speranze. Il Masainas fa valere il suo tasso tecnico superiore, reclama un penalty al 40’ e arriva al pari con un gol che l’Antiochense ritiene fantasma: sugli sviluppi di una mischia a pochi minuti dalla fine, la sfera (l’ultimo tocco è stato di Milia) potrebbe non avere superato del tutto la linea di porta. Un punto a testa: meritato per come l’Antiochense ha affrontato la capolista, ma accettabile anche per il Masainas. (a. s.)

