L’Atletico Masainas non perde un colpo, Ussana ko L’Atletico Masainas non perde un colpo, Ussana ko 

Atl. Masainas 5

Ussana 1

Atletico Masainas : Bove, Manca, Uccheddu, Cui, Cuccu (75’ Ballocco), Milia, Borelli, Achenza (87’ Pittoni), Pessiu, Pinna (77’ Soru), Cosa. Allenatore Farci.

Ussana : Palmas, Poddesu, M. Littera, R. Littera, Contini, Siddi, Moi (70’ Soro), Cordeddu, Lai, Argiolas, Piga. Allenatore Coiana.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : 15’ Pinna, 18’ Moi, 29’, 55’ e 60’ Cosa, 63’ Pessiu.

L’Atletico di Masainas applica senza troppa indulgenza la regola del più forte: 5-1 (e con un rigore sbagliato) all’Ussana e il risultato è così rotondo per la tripletta di Momo Cosa.

Gara però inizialmente non a senso unico come il finale vorrebbe far intendere: gol di Pinna al 15’ e pareggio immediato di Moi per gli ospiti. Poi però sale in cattedra l’ex calciatore di Carbonia e Verde Isola: tripletta e gara chiusa. La prima delle sue tre reti arriva già nella prima frazione di gioco. Il sigillo del 5-1 di Pessiu è frutto di un gol straordinario del centravanti.

Ci sarebbe il modo e il tempo per la sesta rete dei padroni di casa, ma per il rigore concesso al Masainas al 70’ dal dischetto va Achenza, Palmas para. L’Atletico, in estate costruito senza ipocrisie per vincere il campionato e puntare dritto alla Promozione, sta vivendo una bella favola sportiva.

