l’atletico masainas maltratta il decimoputzu e comanda 

Decimoputzu 1

Atl. Masainas 5

Decimoputzu : S. Ena, S. Manca, Floris (62’ Collu), Mattana, Todde, Spiga, Sabiu (74’ Puddu), O. Mocci (62’ Tocco), Usai, C. Mocci, Casu (90’ Mereu). Allenatore Mennella.

Atletico Masainas : Bove, L. Manca (81’ Pusceddu), Cuccu, Milia, Cui, Uccheddu (70’ Ballocco), Pessiu, Borelli, Pinna (64’ Carrus), Achenza, Cosa. Allenatore Farci.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 6’ (r) Milia , 27’, 76’ e 86’ Achenza, 67’ Cuccu, 83’ (r) Usai

La capolista Atletico Masainas non fa sconti al Decimoputzu, che incassa una cinquina dalla corazzata gialloverde. Termina 5-1 una sfida mai in discussione, che gli ospiti sbloccano in apertura con un rigore trasformato da Milia. Il raddoppio di Achenza arriva dopo venti minuti e chiude un primo tempo di chiara marca ospite. La gara segue lo stesso spartito anche nella ripresa con la squadra di Farci a comandare il gioco e a cercare il gol, che arriva con Cuccu a metà ripresa. Nel finale poi si scatena Achenza e chiude una partita ormai virtualmente già in archivio, con una tripletta. Un risultato troppo severo per i ragazzi di Mennella che riescono ad andare a segno con Usai su rigore (per il momentaneo 1-4), che non cambia la sostanza.

