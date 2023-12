L’atletico masainas fa fuori il cortoghiana e comanda L’atletico masainas fa fuori il cortoghiana e comanda 

Atl. Masainas 2

Cortoghiana 0

Atletico Masainas : Bove, Manca, Uccheddu, Cui, Cuccu, Milia, Borelli, Achenza, Pessiu (38’ Carrus), Cosa, Pinna (36’ Ballocco). Allenatore Farci.

Cortoghiana : Billai, Marreddu, Bove, Cogotti, Binozzi, Biccheddu, Scardanzan, Melis, Sartini (86’ Ardau), Demontis, Fenu. Allenatore Piras.

Arbitro : Scanu di Sassari.

Reti : 36’ Achenza, 70’ (r) Milia.

La capolista si aggiudica il derby per 2-0 ma il temibile Cortoghiana, pur sottotono, fa di tutto per vendere cara la pelle. È un bel derby, che però gira a favore dei padroni di casa solo dopo il rigore assai contestabile per il 2-0 e un’espulsione dubbia che lascia il Cortoghiana in 9 uomini. Arbitraggio con pecche non indifferenti: proteste clamorose anche per il primo opinabile rigore (poi sbagliato) assegnato ai padroni di casa. Il Masainas parte a razzo e in mezzora sfiora tre volte la rete. Poi passa al 37’ con Achenza con un bel destro a giro. Cortoghiana ad avvio ripresa vicino al pari con la traversa di Melis. Poi entra in scena il direttore di gara: al 60’ assegna un penalty zeppo di perplessità al Masainas, ma Billai para su Achenza. Quindi prima espulsione per il Cortoghiana: Marreddu. Al 70’ secondo rigore discutibile ed espulsione di Demontis: Milia fa il 2-0. (a. s.)

