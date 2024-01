l’atletico masainas colpisce otto volte la fermassenti 

Atletico Masainas 8

Fermassenti 0

Atletico Masainas : Bove, Manca, Cui, Uccheddu, Cuccu, Milia, Borelli, Carrus, Pessiu, Pinna (75’ Mazzotta), Achenza (46’ Pilloni). Allenatore Farci.

Fermassenti : Pillittu, Cani, Canu, Hagiu, Garau, Dall’Oca, Mura, Gessa, Soro, Alessandro Cosa, Daniele Cosa. Allenatore Porcu.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : 18’ e 21’ Milia, 22’ e 77’ Pessiu, 44’ e 60’ Pinna, 62’ Borelli, 90’ Pilloni.

Una Fermassenti imbottita di giovani, ma comunque entusiasta per la prima vittoria in campionato due settimane fa, non regge all’impatto devastante contro la corazzata Atletico Masainas: 8-0. E primato in classifica congelato.

Gara a senso unico, ma come spesso capita il primo gol, apparso quasi una formalità, è giunto dopo quasi 20 minuti. Lo ha realizzato al 18’ il veterano Milia, che poi dopo 2’ ha raddoppiato e permesso alla gara di assumere una china ineluttabile per la Fermassenti. Doppiette anche di Pessiu e di Pinna, ma per paradosso il gol più bello è stato proprio l’ottavo, arrivato allo scadere: punizione all’incrocio di Pilloni. La Fermassenti di San Giovanni Suergiu, ora guidata in panchina da Piero Porcu, ha retto bene i primi 20 minuti, con qualche trama offensiva, ma i suergini sapevano che la gara, salvo miracoli, sarebbe stata impossibile.

