Champions League.
27 novembre 2025 alle 00:15

L’Atletico Madrid beffa l’Inter in pieno recupero 

Atletico Madrid 2

Inter 1

Atletico Madrid (4-4-2) : Musso, Molina (14’ st Pubill), Gimenez, Hancko, Ruggeri, G. Simeone, Barrios, Cardoso (14’ st Koke), Gallagher (14’ st Gonzalez), Alvarez, Alex Baena (23’ st Griezmann). Allenatore D. Simeone.

Inter (3-5-2) : Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (27’ st Frattesi), Zielinski (21’ st Sucic), Dimarco (34’ st Luis Henrique), Bonny (21’ st Thuram), Lautaro (27’ st Esposito). Allenatore Chivu.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : pt 9’ Alvarez; st 9’ Zielinski, 48’ Gimenez.

Note : ammoniti Dimarco, D. Simeone.

Madrid. La beffa a Madrid viene servita quando mancano 2’ al triplice fischio: un colpo di testa di Gimenez regala tre punti all’Atletico e infligge all’Inter la prima sconfitta in Champions. A poco serve la buona prestazione degli uomini di Chivu, che meritavano quantomeno il pareggio (raggiunto con un gol di Zielinski a inizio ripresa dopo il vantaggio immediato di Alvarez), perché come nel derby di domenica la vittoria va agli avversari. Il ko è più di un campanello di allarme: non tanto per la situazione in classifica, visto che i nerazzurri restano secondi con Psg, Bayern Monaco, Real Madrid e Dortmund, quanto per la tendenza a buttar via le gare.

Per l’Inter tanti tiri nei primi 8’. Dimarco scalda i guanti di Musso su punizione e poi da posizione defilata calcia potente ma a lato. Ci provano anche Bisseck e Lautaro, senza fortuna. Poi però passa l’Atletico: cross basso di Simeone e Alvarez da due passi, sfruttando un rimpallo su Baena, insacca. Gol convalidato anche dopo il controllo al Var per un sospetto tocco di mano. L’Inter fa la partita senza trovare spazi ma nella ripresa dopo la traversa di Barella arriva il pari di Zielinski. L’Atletico reagisce e l’Inter arretra per ripartire in contropiede. Nico Gonzalez rischia l’autogol su Carlos Augusto, ci prova anche Thuram di testa. Poi al 93’ Gimenez trova la zuccata giusta saltando sopra tutta la difesa nerazzurra.

