VaiOnline
Al sa’e Marina.
27 ottobre 2025 alle 00:32

L’Atletico incassa tre punti d’oro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ovodda 0

Atletico Cagliari 1

Ovodda ( 4-4-2 ): Angioi, Mele, El Marrakchi, Patteri, Satta, Aug. Sedda, St. Soru, Medde, Ed. Sedda, Deiana, Brundu (10’ st L. Vacca). In panchina Mozzo, Castelnobile, Lai, Urru, Marras, G. Vacca, Ant. Soru, Mattu. Allenatore Moro.

Atl. Cagliari (4-4-2 ): Polidetti, Caddeo, Fadda, Lintas, Littera, Luciano, Marongiu, Pinna, Poddighe, Fra. Porcu, Sanna. In panchina Pani, Aime, Ambu, Mantega, Montisci, Morello, Fab. Porcu, Saba, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Rete : st 20’ Pinna.

Ovodda . Colpo dell’Atletico Cagliari, che viola il campo dell’Ovodda: 0-1 il finale. Al 20’ il primo tiro in porta con E. Sedda, palla alta sopra la traversa. Subito dopo il contropiede degli ospiti, ma la difesa di casa è attenta. Al 20’ st il vantaggio dell’Atletico con Pinna. L’Ovodda prova a recuperare già al 25’ con Vacca, ma il suo colpo di testa non sorprende Polidetti. ( a. d. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 