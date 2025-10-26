L’Atletico incassa tre punti d’oro  

Ovodda 0
Atletico Cagliari 1
Ovodda ( 4-4-2 ): Angioi, Mele, El Marrakchi, Patteri, Satta, Aug. Sedda, St. Soru, Medde, Ed. Sedda, Deiana, Brundu (10’ st L. Vacca). In panchina Mozzo, Castelnobile, Lai, Urru, Marras, G. Vacca, Ant. Soru, Mattu. Allenatore Moro.
Atl. Cagliari (4-4-2 ): Polidetti, Caddeo, Fadda, Lintas, Littera, Luciano, Marongiu, Pinna, Poddighe, Fra. Porcu, Sanna. In panchina Pani, Aime, Ambu, Mantega, Montisci, Morello, Fab. Porcu, Saba, Virdis. Allenatore Saba.
Arbitro : Iaria di Sassari.
Rete : st 20’ Pinna.
Ovodda . Colpo dell’Atletico Cagliari, che viola il campo dell’Ovodda: 0-1 il finale. Al 20’ il primo tiro in porta con E. Sedda, palla alta sopra la traversa. Subito dopo il contropiede degli ospiti, ma la difesa di casa è attenta. Al 20’ st il vantaggio dell’Atletico con Pinna. L’Ovodda prova a recuperare già al 25’ con Vacca, ma il suo colpo di testa non sorprende Polidetti. ( a. d. )
