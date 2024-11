L’Atletico è grande ma passa il Lanusei 

Atletico Cagliari 2

Lanusei 0

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Simula; Aime (26’ st Demeglio), Biondi, E. Secci, Atzori; Usai, Montisci; Cuccu, Mereu (20’ st Morello), Ligas (16’ st Caddeo); Tumatis. In panchina Polidetti, Antinori, Bevere, Farci, Manca, A. Secci. Allenatore Madau.

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas; G. Arras, Cirone, Troyes, Sylla; Caredda, M. Usai; Deiana (36’ st Silva Pereira), Lo. Loddo, Prieto (29’ pt Fe. Usai); Etoh (34’ st Martins). In panchina Fr. Usai, F. Arras, Pedro Caeiro, Lu. Loddo, Igor Caetano, Spina. Allenatore Piras.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : nel st 24’ Cuccu, 33’ Morello.

Note : al 48’ st espulso Piras (Lanusei). Ammoniti Deiana, Usai, E. Secci, Caredda, Atzori, Demeglio. Recupero 3’ pt - 7’ st.

Al Brugnera l’Atletico Cagliari si impone 2-0 sul Lanusei nel ritorno dei quarti di Coppa Italia ma passano il turno gli ogliastrini in virtù del 3-0 dell’andata. In avvio di gara le due compagini si studiano e a far da padrone è l’equilibrio.

Primo tempo

La prima chance è per gli ospiti: all’11’ Sylla viene servito in area e stacca di testa ma la palla viene allontanata dalla difesa. Al 14’ rispondono i padroni di casa con Tumatis che si invola verso l’area e calcia, Morillas devia in angolo. L’Atletico spinge alla ricerca del vantaggio e prova a sfruttare anche le azioni da palla inattiva. Al 33’ Usai calcia una punizione dalla trequarti, Morillas respinge al centro e Mereu colpisce di testa senza però indirizzare la palla in porta.

Il secondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere alla ricerca del gol: al 3’ Montisci serve Mereu che calcia di sinistro da dentro l’area ma la conclusione viene deviata in angolo dalla difesa ogliastrina. Al 12’ Tumatis si invola sulla destra, entra in area e calcia di destro ma Morillas respinge. Al 23’ Cuccu sfiora il palo con un tiro-cross.

Dopo un minuto arriva il vantaggio dell’Atletico: Caddeo mette al centro per Tumatis che calcia, Morillas respinge e poi Cuccu deposita in rete di destro. Al 33’ i padroni di casa trovano il raddoppio grazie a uno show di Morello che con un doppio passo supera i difensori e fa partire un destro forte e angolato su cui il portiere non può fare nulla. I padroni di casa vanno alla ricerca del terzo gol: al 38’ Morello stacca di testa senza inquadrare la porta. Al 40’ risponde il Lanusei con un sinistro dal limite di Federico Usai che termina fuori di poco. Al 41’ ogliastrini vicini alla rete con Martins che serve Silva Pereira, ma il tiro a botta sicura viene parato da Simula.

Nel finale gli ospiti resistono agli assalti dei padroni di casa e portano a casa la preziosa qualificazione.

