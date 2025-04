l’atletico di caddeo schiaccia la tharros 

Atletico Cagliari 3

Tharros 0

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Aramu; Cuccu (40’ st Montisci), Biondi, E. Secci, Atzori; A. Secci (23’ st Aime), Usai (19’ st Pintor), Sanna; Ligas (23’ st Mereu); Tumatis, Caddeo. In panchina Polidetti, Bevere, Farci, Morello, Pinna. Allenatore Poddie (Madau squalificato).

Tharros (4-4-2) : Manzato; Sardo, Ledda (1’ st Spiga), Perilli, Enna; Al. Mereu, N. Orrù (14’ st Cina), Ferrari (11’ st Cabitza), F. Orrù; Cecconato (25’ st Cau), Pintus (14’ st Palmas). In panchina Simbula, Piras, Logias, Castagna. Allenatore Spiga (Lai squalificato).

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 15’ e 31’ Caddeo; st 35’ Caddeo.

Note : ammonito Ligas.



Al Brugnera successo prezioso in chiave salvezza per l’Atletico Cagliari che si impone nettamente sulla Tharros. Su gli scudi caddeo, autore delle tre reti. Al 15’ l’attaccante di casa riceve palla in area, controlla e di destro batte il portiere. Al 31’ Usai batte un angolo e trova al centro il compagno, che insacca di piattone. Al 35’ della ripresa il numero otto recupera palla, si invola verso la porta e deposita in rete per la tripletta personale. Nel finale sfiora anche il poker.

