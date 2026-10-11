L’Atletico Capoterra fa festa 

Terzo turno di Coppa Italia per l’Over 30. Nel girone A l’Atletico Capoterra 2025 conquista la vetta, grazie al 3-0 sul Real Cocciula (con Corona e doppio Fadda) mentre il 3-2 del Mambo 2026 Sardinia dopo i tiri di rigore (1-1 il risultato dei tempi regolamentari) sul Bar Dessì, vale il primo successo per la matricola, trascinata da un grande Belfiori. Ha riposato la New Team 2025 scavalcata dai capoterresi. L’1-0 della Muppet firmato da Pisu sulla Crescenzi Sport vale la leadership del girone B per i pirresi, mentre il Real Putzu con l’8-1 (con un Piscedda in grande evidenza) su Gli Incisivi (rete di Cocco), aggancia il Cagliari 2007 (a riposo). Il Barracca Manna tallona il San Lorenzo Monserrato (che ha riposato) nel girone C, grazie al successo di misura nel derby terminato 1-0 contro i cugini della Jupiter. Primo successo per la Nino Disario Villacidro, travolgente per 6-0 sul Settimo 1967. Il girone D è comandato dall’Aiace Telemonio: il 4-2 sulla Futura 2000 Villasor vale il primato, ma ad un punto c’è l’Aek Kasteddu, vittorioso per 3-1 sul Genneruxi Ottica 4 Eyes, grazie alle reti di Bianco, Costorella e Banchero.

Posticipo

Nel girone A dell’Over 43 una rete di Masili consente al Seddori di superare l’Atletico Villacidro, nella semifinale della fase a gironi. La Polisportiva Villamarese 2023 ha osservato un turno di riposo. Nel gruppo B invece stasera si gioca il posticipo tra Real Putzu e Polisportiva Isili. Ha riposato la WS10 Senorbì. ( a. z .)

RIPRODUZIONE RISERVATA