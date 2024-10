L’Atletico Cagliari vola 

Atletico Cagliari 2

Arborea 1

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Aramu; Bevere, Nepitella, Biondi, Secci; Sanna, Usai (47’ st Pintor); Farci (24’ st Antinori), Tumatis, Pinna; Caddeo (34’ st Mereu). In panchina Simula, Demeglio, Littera, Montisci, Morello, Urru. Allenatore Madau.

Arborea (4-2-3-1) : Sitzia; Cicu (30’ st Zonca), Mascia, Popescu, Capraro (42’ st Coschiera); Angioni (17’ st Sperandio), Di Paola; Serpi (24’ st M. Atzeni), P. Atzeni, Pibiri; Darboe (38’ st Casu). In panchina Ullasci, Petucco, Cillano, Oliva. Allenatore Battolu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 26’ Angioni, 32’ Sanna; st 39’ Biondi.

Note : ammoniti Cicu, Usai, Tumatis, Zonca. Recupero 1’ pt - 6’ st.

Al Brugnera l’Atletico Cagliari torna al successo sconfiggendo in rimonta 2-1 l’Arborea. Il primo squillo è degli ospiti: al 1’ Atzeni serve Darboe che spedisce di poco a lato. L’Arborea si spinge in avanti e al 7’ Serpi calcia alto di poco sopra la traversa. Al 14’ ci prova Atzeni dalla trequarti ma la palla termina fuori. Al 26’ gli ospiti passano in vantaggio: Pibiri crossa per Angioni che calcia di sinistro, la palla sbatte sul palo e poi entra in rete. Reagisce l’Atletico che al 31’ sfiora il pari con un tiro-cross di sinistro di Secci finito di poco alto. Al 32’ arriva il pareggio con Sanna, che da dentro l’area stoppa e fa partire un tiro che non lascia scampo a Sitzia. La rete scuote gli arborensi che al 35’ colgono un palo con un destro dal limite di Di Paola. Al 44’ l’occasione è per l’Atletico: Pinna viene servito in area ma il suo tiro sfiora il palo.

La ripresa

In avvio di ripresa partono meglio i padroni di casa: al 6’ Caddeo serve Pinna che di destro spedisce a lato. Al 14’ Caddeo ci prova da posizione defilata, miracolo di Sitzia che respinge la conclusione angolata. Al 21’ l’Arborea va vicino al vantaggio: su angolo di Atzeni il destro di Di Paola sfiora il palo. Al 39’ l’Atletico trova il gol vittoria: Biondi viene servito da destra e insacca in rete di testa dal limite dell’area piccola. Al 49’ i padroni di casa vanno addirittura vicini al tris con un tiro di Pinna che si stampa sul palo interno.

RIPRODUZIONE RISERVATA