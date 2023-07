L’atletico cagliari vola in scandinavia 

Trasferta in Svezia per i Giovanissimi dell’Atletico Cagliari, decollati sabato alla volta di Göteborg per prender parte a un torneo di calcio che conta la partecipazione di circa 1890 squadre provenienti da tutta Europa e non solo.

Gli atleti cagliaritani, 41 ragazzi nati negli anni 2008 e 2009 e accompagnati da undici membri dello staff, non saranno gli unici italiani a partecipare, in quanto saranno presenti altre sei società tricolori. «L’esperienza sarà formativa per i nostri atleti, soprattutto per i confronti culturali con altre comunità», ha detto il presidente del club Mauro Ceffa, che ha organizzato questa esperienza formativa per i suoi giocatori. La squadra cagliaritana è ospite della “Gothia Cup” per la quarta volta, e il suo soggiorno in Svezia andrà avanti sono al 22 luglio: una settimana durante la quale i giovani delle squadre Under 15 e Under 14 potranno confrontarsi con altri coetanei provenienti da tutto il mondo e uniti dalla stessa passione: il calcio.

