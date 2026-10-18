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19 ottobre 2026 alle 00:22

L’Atletico Cagliari soffre ma la spunta sul Vecchio Borgo 

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Atletico Cagliari 1

Vecchio Borgo 0

Atletico Cagliari (4-4-2) : Pani, Laudi, E. Secci, Marongiu, Morello (16’ st Poddighe), Vacca (34’ st Aresu), Pinna (25’ st M. Sanna), Cuccu, Saias, A. Sanna, A. Secci (28’ st Ballestri). In panchina Polidetti, Farci, Loi, Palazzo, Virdis. Allenatore Saba.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Mejri, Pinna, Picciau, Moussa, Sanchez (23’ st Ataldi), Ferrer (23’ st Demurtas), S. Murgia (17’ st Coulibaly), El Ardoudi (35’ st Cara), Kemache, Riberi (1’ st Omisse Namkeamai), Radovanovic. In panchina Dal Molin, Luciano, M. Murgia. Allenatore Cirina.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Rete : nel st 22’ Pinna (r).

Note : ammoniti Pinna, A. Secci, Vacca, Ballestri, Sanchez, S. Murgia, Ferrer e Cara; recupero 2’ pt-7’ st.

Cagliari. L’Atletico Cagliari, seppur soffrendo molto, batte 1-0 il forte Vecchio Borgo Sant’Elia e strizza l’occhio alla parte alta della classifica.

Il primo tempo è tutto degli ospiti che, però, difettano di freddezza sotto porta come all’11’: Stefano Murgia è solo in area piccola, ma indugia e Pani copre lo specchio. Il Vecchio Borgo insiste: al 17’ con Riberi. Al 39’ Pani è bravo ad anticipare il solito Murgia lanciato a rete. Nella ripresa, l’Atletico cresce. Al 22’, l’episodio decisivo: ingenuo fallo in area di Ferrer su Morello, rigore netto. Pinna si reca sul dischetto e insacca di potenza, 1-0. Nel finale assedio del Vecchio Borgo che, al 36’, fallisce con Radovanovic, solo davanti al portiere, una clamorosa occasione per un pari che avrebbe meritato. ( ro. sa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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