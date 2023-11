L’Atletico Cagliari piazza l’allungo nel finale 

Gonnosfanadiga 2

Atletico Cagliari 3

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Cappai; A. Tocco (48’ st Serci), Fenu, Agabbio, Deidda; Figus, Unida (37’ st Zaccheddu), Caddia, Idili (45’ st Pintus); Tomasi, Tiddia. In panchina Mulvoni, Ariu, Sardu, L. Tocco, Garau, Cohen. All. Congia.

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Simula; M. Lecca (18’ st Montisci), Pintor, Atzori, Mereu (45’ st Demeglio); Manca, Balistreri (17’ st Aresu); Cuccu, Littera (11’ st Porcu), Pinna (13’ st Monni); Tumatis. In panchina Serra, Portoghese, Antinori, Ciccu. Allenatore G. Lecca.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 1’ Mereu, 25’ Agabbio, 28’ Tiddia, nella ripresa 44’ Monni (r), 47’ Montisci.

Note : espulso Tiddia al 28’ st per proteste. Ammoniti Fenu, Caddia, Tomasi, Figus, Pintor, Congia, G. Lecca. Recupero 2’ pt-8’ st.

Ribaltone allo scadere del- l’Atletico Cagliari, che si impone 2-3 a Gonnosfanadiga con i gol decisivi all’89’ e al 92’. Dopo 38’’ ospiti già in vantaggio, bella conclusione di Mereu da fuori che non lascia scampo a Cappai. Il Gonnos reagisce al 12’, Figus servito a destra e tiro parato da Simula, poi al 25’ pareggia con deviazione sulla traversa di Fenu e secondo tentativo che diventa buono per il tap-in da due passi di Agabbio. I padroni di casa segnano poi di nuovo al 28’, con una conclusione secca dal limite di Tiddia. Nella ripresa ci prova Tomasi di testa (13’), traversa e Simula blocca. La partita cambia al 28’, quando Tiddia appena ammonito protesta ulteriormente verso l’arbitro che gli mostra il rosso diretto. In dieci contro undici il Gonnos prova a resistere, ma al 44’ Agabbio fa fallo su Cuccu e causa un rigore che porta al pari di Monni. Nel secondo minuto di recupero un altro subentrato, Montisci, si accentra da destra e vince un rimpallo in area trovando la carambola da tre punti.

