L’Atletico Cagliari ha dieci anni Un club che è soprattutto una famiglia 

Dieci come la maglia del fantasista della squadra, dieci come gli anni di vita della società. L’Atletico Cagliari è nata nel luglio del 2014 da un gruppo di amici che staccandosi da un’altra società, decisero, attorno ad un tavolino di un bar alla prima fermata del Poetto, di creare una nuova realtà calcistica nel capoluogo. Sandro Portoghese e altri otto “folli” soci tra cui il Campione d’Italia Mario Brugnera, misero in piedi messo una realtà che adesso vede circa 400 iscritti tra prima squadra, settore giovanile e attività di base, ma soprattutto ha coinvolto tanti ragazzi del quartiere La Palma e di quelli limitrofi come Quartiere del Sole e Sant’Elia. Il desiderio della “prima” dirigenza è stato quello di far crescere i propri ragazzi soprattutto nella cultura sportiva, poche parole in campo, a meno che non fossero di incoraggiamento per i propri compagni.

E con orgoglio molti dei ragazzi cresciuti nella scuola hanno costruito un percorso incredibile sino alla prima squadra, che ora milita nel campionato di Promozione, risultato ottenuto in soli sei anni da quella prima stagione in terza categoria. «Un piccolo miracolo», racconta Aldo Bruni, attuale responsabile agonistico, «nella prima stagione avevamo ragazzi così giovani che gli avversari gli chiedevano se erano stati accompagnati dai genitori. Ora siamo una realtà consolidata nel panorama regionale e la squadra continua ad essere formata da tanti calciatori cresciuti con noi. Per noi una grande soddisfazione».

La sensazione è che l’Atletico sia una grande famiglia. Ognuno ha un ruolo ben preciso, ma tutti aiutano il prossimo perché i ragazzi possano crescere in grande armonia. Uno “sportello di ascolto” per atleti e genitori, consentire lo sport ai ragazzi con disabilità e per le famiglie meno abbienti la possibilità di far giocare il ragazzo senza gravare sul bilancio familiare: «Non si può negare a un bambino la gioia di correre dietro ad un pallone!», si può leggere nella presentazione dell’Atletico. Ma in cambio, all’atto dell’iscrizione annuale, le famiglie sottoscrivono un patto fiduciario con la società dove il loro ruolo è solo quello di incitare e stare vicino ai ragazzi. La parte tecnica spetta «solo ed esclusivamente» a dirigenti e tecnici. E a breve, spera la società, il completamento del centro sportivo (se ne parla qui di fianco), per esaudire il sogno di Brugnera, ma sopratutto per creare vicino al Parco di Molentargius un punto di riferimento per i giovani della città.

