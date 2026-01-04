VaiOnline
Al Brugnera.
05 gennaio 2026 alle 00:03

L’Atletico Cagliari domina l’Arborea 

Atletico Cagliari 3

Arborea 1

Atletico Cagliari ( 4-2-3-1 ): Polidetti; Fr. Porcu (24’ st Caddeo), Aretino (40’ st Berlucchi), Marongiu, E. Secci (33’ st Virdis); Ricciardi (11’ st Montisci), Sanna (38’ st Fa. Porcu); Cuccu, Vacca, Pinna; Morello. In panchina Pani, Balloi, Saba, A. Secci. Allenatore Saba.

Arborea ( 4-2-3-1 ): Stevanato; Perilli, Cammarota, Sabatel (26’ st P. Atzeni), Demuru (34’ pt Angioni); Wolhein Perez, Szafran (38’ st Corona); Orro, Sperandio (1’ st Casu), Pibiri; M. Atzeni (31’ st N. Capraro). In panchina L. Capraro, Cillano, Dessì, Serpi. Allenatore Battolu.

Arbitro : Pilo di Sassari.

Reti : pt 6’ Cuccu; 10’ Pinna; st 23’ Pinna, 44’ Pibiri.

Note : ammoniti Cammarota, Pinna, Sanna. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Al Brugnera successo dell’Atletico Cagliari che si impone 3-1 sull’Arborea. Al 6’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: splendido contropiede di Cuccu che serve Morello, poi restituisce la palla al numero undici che entra in area e di destro fredda il portiere. I cagliaritani continuano a rendersi pericolosi, approfittando degli spazi concessi dagli ospiti. Al 10’ Cuccu calcia di destro, Stevanato respinge e Pinna è lesto a ribadire in rete per il raddoppio. Al 13’ ci prova ancora Pinna su punizione, ma la palla finisce a lato. Al 25’ l’Arborea reagisce con un destro di Perilli, bloccato dal portiere. Al 42’ tiro di Szafran da fuori area, Polidetti devia di reni. Al 43’ Capraro calcia direttamente dalla bandierina, devia ancora il portiere.

In avvio di ripresa l’Atletico spinge ancora: al 2’ conclusione di Morello a tu per tu con Stevanato che respinge. Al 6’ Pinna parte in contropiede e serve Morello che calcia in porta, ma Stevanato chiude lo specchio. Al 20’ Montisci ci prova dalla distanza, la palla finisce alta. Al 21’ destro di Szafran, blocca il portiere. Dopo due minuti arriva il tris dell’Atletico: Cuccu serve in profondità Pinna che spedisce all’angolino alla destra del portiere. Al 44’ Pibiri accorcia per gli ospiti con un tiro da distanza ravvicinata.

