L’Atletico Cagliari cade anche con la Baunese 

baunese 2
Atletico Cagliari 0
Baunese (4-2-3-1) : Falconetti, Canu, Fenude, Pendin, Monni (23’ Loi), Jammeh, Bahtijar, Leite Mendes (40’ st D. Moretti), Barca (40’ st Samuel Mereu), Bonicelli (30’ st Pintus), Tegas (41’ st Deiana). In panchina Piras, Moro, Incollu, Porceddu. Allenatore Masia.
Atletico Cagliari (4-3-3) : Pani, Aime, Caddeo (9’ st Saba), Fadda (16’ st Ambu), Lintas, Littera, Marongiu, Montisci (30’ st M. Mereu), Pancotto, Pinna (1’ st Mazzei), Poddighe (9’ st Morello). In panchina Polidetti, Demeglio, Porcu, Virdis. Allenatore Saba.
Arbitro : Arre di Olbia.
Reti : pt 12’ Jammeh, 23’ Pendin.
Baunei. La Baunese vince la sfida casalinga contro l’Atletico Cagliari giocata in un pomeriggio dalla temperatura estiva. La partita inizia bene per i nerazzurri di casa, che al 12’ passano in vantaggio: punizione da fuori area di Leite Mendes, la palla colpisce la traversa nei pressi dell’incrocio dei pali alla destra di Pani e dopo aver rimbalzato sulla linea bianca viene spinta in rete da Jammeh con un colpo di testa a botta sicura.
Al 24’ Baunese ancora in gol e ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato. Stavolta la punizione, decentrata sul lato sinistro, la batte Emin Bahtijar, centrocampista macedone dai piedi buoni, e la palla a giro sul secondo palo diventa un invito a nozze per Pendin, difensore col vizio del gol, che mette dentro da due passi. Al 35’ gli ospiti vanno vicini al gol con un colpo di testa di Fadda sul primo palo che va a sbattere sulla traversa.
Il secondo tempo vede l’Atletico Cagliari più aggressivo nel tentativo di raddrizzare il risultato, ma la Baunese difende bene ripartendo in contropiede ogni volta che la situazione lo consente. E all’86’ i nerazzurri sfiorano il terzo gol con Deiana che appena entrato, da fuori area, colpisce la traversa a Pani battuto.
