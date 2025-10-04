VaiOnline
Al Planedda.
05 ottobre 2025 alle 00:21

L’Atletico Cagliari cade anche con la Baunese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

baunese 2

Atletico Cagliari 0

Baunese (4-2-3-1) : Falconetti, Canu, Fenude, Pendin, Monni (23’ Loi), Jammeh, Bahtijar, Leite Mendes (40’ st D. Moretti), Barca (40’ st Samuel Mereu), Bonicelli (30’ st Pintus), Tegas (41’ st Deiana). In panchina Piras, Moro, Incollu, Porceddu. Allenatore Masia.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Pani, Aime, Caddeo (9’ st Saba), Fadda (16’ st Ambu), Lintas, Littera, Marongiu, Montisci (30’ st M. Mereu), Pancotto, Pinna (1’ st Mazzei), Poddighe (9’ st Morello). In panchina Polidetti, Demeglio, Porcu, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Arre di Olbia.

Reti : pt 12’ Jammeh, 23’ Pendin.

Baunei. La Baunese vince la sfida casalinga contro l’Atletico Cagliari giocata in un pomeriggio dalla temperatura estiva. La partita inizia bene per i nerazzurri di casa, che al 12’ passano in vantaggio: punizione da fuori area di Leite Mendes, la palla colpisce la traversa nei pressi dell’incrocio dei pali alla destra di Pani e dopo aver rimbalzato sulla linea bianca viene spinta in rete da Jammeh con un colpo di testa a botta sicura.

Al 24’ Baunese ancora in gol e ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato. Stavolta la punizione, decentrata sul lato sinistro, la batte Emin Bahtijar, centrocampista macedone dai piedi buoni, e la palla a giro sul secondo palo diventa un invito a nozze per Pendin, difensore col vizio del gol, che mette dentro da due passi. Al 35’ gli ospiti vanno vicini al gol con un colpo di testa di Fadda sul primo palo che va a sbattere sulla traversa.

Il secondo tempo vede l’Atletico Cagliari più aggressivo nel tentativo di raddrizzare il risultato, ma la Baunese difende bene ripartendo in contropiede ogni volta che la situazione lo consente. E all’86’ i nerazzurri sfiorano il terzo gol con Deiana che appena entrato, da fuori area, colpisce la traversa a Pani battuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 