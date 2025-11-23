L’Atletico Cagliari batte e aggancia il Cannonau Jerzu 

Cannonau Jerzu 0

Atletico Cagliari 2

Cannonau Jerzu ( 4-2-3-1 ): Casula, Fe. Serra, Pancotto, Fa. Serra, Vargiu (1’ st Furcas); M. Carta, Lai; M. Serra (38’ st Sirigu), R. Serra, Erriu; Muceli. In panchina Ganadu, Pilia, Deiana, Boi, Corda, Corgiolu. Allenatore Piras.

Atletico Cagliari ( 4-4-2 ): Pani, Aime, Littera (46’ st Aretino), Marongiu, Lintas; Pinna (30’ st Montisci), Sanna, Poddighe, Luciano (38’ st Morello); Vacca (42’ st Balloi), Caddeo (13’ st Fadda). In panchina Polidetti, Mantega, Porcu, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 20’ Luciano; st 40’ Poddighe.

Note : ammoniti Lai, Fe. Serra, Piras; recupero 2’ pt-6’ st; spettatori 200.

Jerzu. Il cambio in panchina non sortisce la scossa auspicata. Il Cannonau Jerzu si arrende in casa all’Atletico Cagliari che, con un gol per tempo, rientra a casa con un successo che muove la classifica e fa (tanto) morale. Salutati il tecnico Andrea Piccarreta e i calciatori Marco Boi, Toto Bruno e Alessandro Deiana, il Cannonau riparte col nuovo corso targato Marco Piras, atteso da tanto lavoro per rianimare la truppa.

Vargiu, al 19’, prova a far suonare la sveglia e si assume la responsabilità di calciare verso la porta, ma la mira è da rivedere. L’Atletico risponde subito (20’) e lo fa in maniera massiccia. Luciano raccoglie una palla invitante al limite dell’area e scarica un sinistro angolato su cui Casula non riesce a intervenire. Il Cannonau ha un’occasione colossale, al 43’, ma Erriu si fa ipnotizzare da Pani che salva in angolo.

Intraprendenti i padroni di casa: al 27’ Erriu pennella in mezzo una palla invitante per Roberto Serra, anticipato prima di schiacciarla in rete. L’Atletico è sornione e colpisce proprio nel momento in cui i padroni di casa provano a costruire il pari. Azione elaborata sulla sinistra, palla dentro per Poddighe che infila Casula per lo 0-2 che mette in banca i tre punti per i suoi.

Per l’Atletico è la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo casalingo di sette giorni prima. Per il Cannonau invece si confermano le difficoltà del momento.

