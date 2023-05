POSADA 0

ATLETICO BONO 1

Posada (4-4-2) : Picco, Bono, Dettori, Depalmas, G. Stefanoni, Conteddu, G. Satta (30’ pt Siazzu), Verachi (13’ st Deledda), A. Stefanoni, Zela (50’ st Pala), Floris (7’ st Murgia). In panchina Dalu, Careddu, S. Satta, Pittalis, Giua. Allenatore Scanu.

Atletico Bono (4-4-2) : Panetta, Diez (37’ st Nieddu), Mastio, Canu, Cardia, Pireddu, S. Pitirra, Sanchez, Cocco, Tanda, M. Pitirra. In panchina Marongiu, Nasone, Carta, Deiana, Ruiu, Piu, Zoncu. Allenatore Fini.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : pt 22’ Cocco.

Note : espulsi Deiana, G. Stefanoni e Canu; ammoniti Conteddu, Verachi, S. Pitirra, A. Stefanoni, Murgia, Deledda, Canu, Mastio, Siazzu, Depalmas; angoli 4-5.

POSADA. Non è bastato al Bono il gol di Cocco alla mezz’ora del primo tempo. In virtù del 2-0 maturato nella gara di andata, il Posada salva la categoria e condanna il Bono alla retrocessione in Prima. Gli ospiti spingono dall’avvio per cercare di ribaltare la sconfitta dell’andata, riuscendo a trovare al 22’ il gol del vantaggio realizzato che sembra aver messo in discesa il doppio confronto. Nella ripresa la gara entra nel vivo: al 10’ espulsione di G. Stefanoni e padroni di casa costretti a giocare in inferiorità numerica. Gli ospiti continuano a premere con le conclusioni di Cocco, S. Pitirra e Sanchez ma la difesa locale tiene. Al 23’ ghiotta occasione sui piedi di Canu che da due passi calcia a lato. Al triplice fischio società e tifosi baroniesi festeggiano la sofferta salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

