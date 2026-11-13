L’Atletico Aipd (associazione italiana persone down) Oristano è l’unica squadra sarda a prendere parte al campionato italiano di basket per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali che si concluderà domani a Carbonia.

«Il sogno era quello di poter ospitare l’evento a Oristano – commenta il coach Mauro Dessì – ma per diversi motivi non ci siamo riusciti». L’organizzazione è curata dall’associazione Emmegiemme Sport e le gare si disputeranno nell’impianto di via delle Cernitrici. Oltre agli oristanesi, presenti anche le formazioni di Sassuolo (campioni d’Italia), Civitanova Marche, Cava Manara (Pavia), Ercolano e Acilia. Gli atleti della società oristanese sono Gioele Accalai, Giacomo Etzi, Alessio Melis, Cristiano Merella, Davide Paulis, Arianna Porru, Lorenzo Puliga, Gabriele Sella, Fulvio Silesu e Antonello Spiga. Lo staff è composto da Mauro Dessì (allenatore), Alessandro Pilloni (vice) e Francesco Redaelli (presidente). «Il nostro movimento è in crescita – conclude Dessì – si stanno raggiungendo livelli di gioco importanti e diverse società stanno lavorando per costituire altre squadre. La Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali sta lavorando per continuare a sviluppare il nostro movimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA