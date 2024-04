L’atletica corre allo Sturrusè: «Vogliamo il Terra Sarda»

Tra il 2010 e il 2011 lo Sturrusè aveva ospitato le stelle dell’atletica internazionale. Oscar Pistorius, Steve Mullings, Mike Rodgers, Dwain Chambers e Justin Gatlin erano stati tra i protagonisti del meeting Terra Sarda, in una cornice di pubblico che aveva superato i 2.500 spettatori. Da ieri, l’impianto sportivo di Arzana ospita le fasi provinciali di atletica su pista delle competizioni sportive scolastiche della stagione in corso. Un ritorno al passato per allargare, di nuovo, gli orizzonti culturali e sociali di un territorio che vuole crescere anche nel turismo sportivo sfruttando la polivalenza della propria struttura, che si sviluppa in un contesto ambientale mozzafiato. «Rivedere la pista gremita di giovani atleti ci ha riportato indietro nel tempo, a quelle edizioni del Terra Sarda che tanto successo avevano avuto», ha detto il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, il cui studio tecnico, a suo tempo, aveva progettato l’impianto utilizzato dall’Idolo calcio. «Lo Sturrusè ha sempre ricevuto diversi apprezzamenti e l’evento di questi giorni ci proietta in una dimensione importante dove l’obiettivo è valorizzare l’impianto stesso in un contesto di sviluppo turistico». L’idea è provare a riportare il Terra Sarda: «Ne parleremo al neo assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, e con la Fidal per provare a ricreare quei bei momenti», ha preannunciato il sindaco. «In più - ha concluso Stochino - ci candidiamo, anche se in maniera itinerante, a ospitare i giochi della gioventù». (ro. se.)

