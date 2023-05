Latitanza tra armi e droga, condannato a sei anni 

Pistole Glock, fucili, anche a canne mozze e una piantagione di marijuana. Mentre l’orgolese Salvatore Sulas si nascondeva da un mandato di cattura spiccato dal tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura, nel periodo in cui era latitante continuava ad detenere armi e coltivare droga. Per questo ieri il gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha condannato con il rito abbreviato l’orgolese (difeso da Graziano Piredda ed Elias Vacca) a sei anni di reclusione ed 12 mila euro di multa. Per lui la pm Selene Desole aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi.

L’indagine scaturì dopo la cattura dell’uomo, avvenuta nel novembre del 2020, che mise fine a due anni di latitanza. La sua fuga finì quando i carabinieri, alla ricerca di Graziano Mesina, lo scovarono in casa della fidanzata, Chiara Mancini.

Ieri la donna, per averlo aiutato a sottrarsi alle ricerche, è stata condannata per favoreggiamento a due mesi e dieci giorni di reclusione.

Durante l’arresto e ricostruendo gli anni di latitanza, grazie anche ad alcune foto rinvenute su dei telefonini, messaggi e altri indizi, gli inquirenti scoprirono che l’uomo aveva detenuto pistole e fucili a canne mozze e coltivato anche una piantagione di canapa, reato contestato anche ad Antonio Sanna e Andrea Bassu (difesi da Angelo Magliochetti e Sebastiano Costa) condannati rispettivamente a due anni e a tre anni e 8 mesi di reclusione.

