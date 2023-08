Latitante tradito dal cagnolino Lapo: sconterà 15 anni per associazione mafiosa 

Napoli. Deve scontare 15 anni per associazione mafiosa e da febbraio era irreperibile. A mettere fine alla latitanza di Luigi Cacciapuoti, 64 anni, ritenuto al vertice dell'omonimo clan attivo nel comune di Villaricca, è stato il cagnolino della sua compagna. Del latitante sapevano tante cose, anche dei suoi incontri con una donna che aveva un cane bianco di piccola taglia, un barboncino. Il cagnolino, di nome Lapo, è stato notato al balcone di una villa dai militari.

Cacciapuoti non si era allontanato dal crocevia dei suoi interessi: i carabinieri lo hanno scovato in un'anonima villa di Varcaturo, frazione di Giugliano, a una decina di chilometri da Villaricca. Quando i militari hanno fatto irruzione era a bordo della piscina e stava leggendo su un quotidiano un articolo sulla camorra della zona di Ponticelli. Non ha opposto resistenza. Aveva un documento di riconoscimento con la sua foto e il nome di un'altra persona. Ma questo non è servito ad ingannare gli investigatori che in pochi minuti lo hanno portato via.

