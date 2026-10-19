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Orune
20 ottobre 2026 alle 00:45

Latitante si costituisce ai carabinieri 

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Gli hanno permesso di salutare i figli, prima di portarlo in carcere. Si è costituito nella notte di domenica ai carabinieri Pietro Antonio Tolu, il latitante di Orune, imputato anche nel processo per la vicenda dell’evasione di Marco Raduano dal carcere di Nuoro. Tolu si è consegnato ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Nuoro, nelle campagne del capoluogo barbaricino, a Marreri. Era ricercato dal 10 febbraio, quando, in concomitanza con la sentenza della Corte di Cassazione che lo condannava a 4 anni e 2 mesi di reclusione per reati legati agli stupefacenti, si era reso irreperibile. La sua latitanza era stata dichiarata il 3 luglio. Da quel momento erano scattate le ricerche ininterrotte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Nuoro e della compagnia di Bitti, estese anche all’estero nel tentativo di rintracciarlo.

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