«Latitante? Curavo i cavalli» 

Si è limitato a fornire una breve spiegazione in merito alla sua fuga, iniziata martedì scorso e terminata sabato, sostenendo che si era allontanato «solo provvisoriamente», per occuparsi di alcuni suoi cavalli da accudire, animali che secondo la sua versione, sarebbero stati in difficoltà con il suo arresto, aggiungendo che non aveva alcuna intenzione di sottrarsi definitivamente alla giustizia. Solo poche parole per mettere una “pezza” alla clamorosa fuga in pigiama e ciabatte, iniziata nella sua casa di via Nuoro ad Orgosolo, alle prime luci dell’alba del 4 novembre scorso, con l’esecuzione la misura cautelare che ne disponeva gli arresi, e terminata sabato 8 novembre a San Teodoro, dove Peppino Puligheddu, 60 anni, originario di Orgosolo, formalmente latitante, si era costituito alla polizia che lo braccava. Ieri mattina, l’uomo (difeso dagli avvocati Paola Marteddu e Giovanni Angelo Colli), è comparso davanti al gip di Nuoro Giovanni Angelicchio. Ha preferito non rispondere alle domande del giudice durante l’interrogatorio di garanzia. Il Gip ha confermato la misura cautelare in carcere.

Irreperibile

Il 60enne era stato arrestato sabato scorso dopo due giorni di latitanza e quattro di fuga. Si era reso irreperibile martedì mattina, quando gli agenti si erano presentati alla sua abitazione per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Nuoro e della Squadra Mobile, sulla banda dei portavalori, a cui vengono addebitati i colpi di Torpè del 13 marzo scorso - bottino 90 mila euro - e un tentato colpo al portavalori della Battistolli, da mettere a segno l’8 agosto sulla 131 dcn nei pressi di Siniscola e che avrebbe fruttato 640 mila euro. Alla banda, smantellata nei giorni precedenti, a vario titolo vengono anche imputati furti delle auto usate per commettere i colpi, un assalto ad agosto al Postamat di Oliena, e il clamoroso furto al deposito dei Monopoli di Pratosardo, che in sigarette aveva fruttato oltre 320 mila euro.

Puligheddu, indicato dagli inquirenti come presunto capo del gruppo, si è consegnato spontaneamente sabato agli agenti della Squadra Mobile di Nuoro, con il supporto del Commissariato di Olbia.

La banda

In manette erano già finiti Michele Carta (41 anni, di Siniscola), Riccardo Mercuriu (30, di Mamoiada, difesi da Francesco Lai), Antonio Saccheddu (35, di Orgosolo, difeso da Margherita Baragliu), Alessandro Dessolis (41, di Orgosolo, assistito da Stefano Murgia), Giovanni Piras (29, di Orgosolo, difeso da Carmelino Fenudi) e Pasquale Musina (49, anche lui di Orgosolo, difeso da Riccardo Floris). Sono tutti detenuti nel carcere di Badu ’e Carros.

