Latitante arrestato al Santissima Trinità 

Lo cercavano da settembre, da quando è diventato tecnicamente un latitante: sarebbe dovuto finire in carcere per scontare una condanna a 4 anni e sei mesi. Ma Davide Denegri, cagliaritano di 57 anni, è sparito nel nulla: ha comunicato, con una pec, di non potersi costituire poiché ricoverato all’estero e arrivando a chiedere la grazia, falsificando la firma della madre. Le indagini svolte dai carabinieri di Villanova hanno verificato alcuni suoi spostamenti a Roma. Al primo “errore” è finito nella rete dei militari: gli investigatori hanno saputo che si sarebbe dovuto recare all’ospedale Santissima Trinità e così, dopo il suo ricovero giornaliero per un controllo, lo hanno fermato, identificato e poi accompagnato in carcere a Uta.

La condanna

Il 57enne era finito nei guai per una vicenda con una sua ex: secondo le accuse, aveva creato un finto profilo Facebook per diffondere le foto private della donna e, dopo averla “stalkerizzata”, avrebbe anche presentato finte denunce in Questura. Inoltre ha avuto informazioni coperte dal segreto istruttorio, ricevute da un amico carabiniere. Da qui le accuse per atti persecutori, calunnia, sostituzione di persona e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, con condanna a 4 anni e 6 mesi. A luglio i carabinieri lo hanno cercato per notificargli l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale. Ma non è stato trovato. Le ricerche sono state inutili e il 6 settembre scorso è stato dichiarato latitante.

I soldi

Per rintracciarlo si sono messi al lavoro i carabinieri della stazione di Villanova e quelli del reparto operativo della compagnia di Cagliari. Denegri ha fatto sapere, con una pec, di non potersi costituire perché ricoverato all’estero. Ma gli investigatori hanno ricostruito alcuni suoi spostamenti da Cagliari alle province di Latina e Roma. Avrebbe, è l’ipotesi dell’accusa, viaggiato sotto falso nome, e, utilizzando i dati personali dei due anziani genitori, ha “movimentato” le loro pensioni, gestendo anche i conti correnti online e creando pec e indirizzi di posta elettronica, fino a chiedere la grazia sfruttando la firma della madre. Alla fine attraverso i tabulati telefonici di alcuni amici, gli elenchi passeggeri delle compagnie aeree e di navigazione, servizi di osservazione e studio dei social, i carabinieri hanno scoperto che Denegri sarebbe andato in ospedale per una visita. Qui i militari lo hanno arrestato tra i pazienti in attesa. Ha provato a negare anche la sua identità. La sua avvocata Anna Maria Minafra valuterà i prossimi passi da fare.

