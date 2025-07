Latini e quelli dell’Actor giovane a Elmas 

William Shakespeare insegna: “Tutto il mondo è un palcoscenico”. Per Simeone Latini parafrasare il grande drammaturgo e poeta inglese è naturale. «Ho una passione per il suo teatro, e “Amleto” è l’opera che mi affascina di più, perché è un viaggio introspettivo e sempre attuale nella testa dell’uomo», spiega l’attore e regista cagliaritano alla vigilia di quelle che definisce «due regie alle quali tengo molto, per due colossi del teatro di ogni tempo». Nell’ambito di Actor giovane.Oggi alle 19.30 al Teatro Maria Carta di Elmas la Scuola d’arte drammatica di Cagliari, che Latini dirige da due anni, metterà in scena “Sogno di una notte di mezza estate”, dall’omonima commedia (manco a dirlo) di Shakespeare, mentre dalle 21 sarà la volta di “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello.

Doppietta

I due spettacoli inaugurano il programma delle performance che chiudono il percorso formativo degli aspiranti attori “adulti”, e seguono quello dei più giovani, allievi tra i 5 e i 16 anni. Ma non chiamateli saggi. «Quando li sento definire così mi viene un po’ l’orticaria», ammette Latini, affiancato da un team di docenti formato da Caterina Ghidini, Marta Proietti Orzella, Andrea Santonastaso, Enrico Inserra e Marco Nateri, per la direzione generale di Gabriela Sandu. «Abbiamo allievi di tutte le età, e alla fine dell’anno siamo in grado di presentare spettacoli veri e propri rivolti al pubblico dei bambini come agli adulti, e avere classi in cui si concentrano aspiranti attori che vanno dai 25 ai 75 anni è perfetto quando devi mettere in scena un’opera e hai la possibilità di far interpretare un cinquantenne a un cinquantenne e un trentenne a un trentenne», aggiunge il 55enne artista cagliaritano, che dal Teatro Stabile di Sardegna, in cui ha mosso i primi passi poco più che ventenne, è poi approdato alla pubblicità, alla televisione, fino all’insegnamento.Non era nei miei piani», svela, «ma quando me l’hanno chiesto ho deciso di mettermi alla prova, e ho visto che insegnare mi piace, perché mi permette di comunicare la mia esperienza». Alla direzione artistica della Scuola d’arte drammatica di Cagliari, che durante la sua gestione ha ampliato la platea degli allievi sfiorando quota 300 e coinvolgendo i disabili e gli ospedali, con lezioni tenute ad hoc in loco e sviluppato tutta una serie di iniziative in cui spiccano le prestigiose masterclass, Simeone alterna la recitazione e la regia, ovvero il suo vero mestiere. Ma la scuola gli è entrata nel cuore. «Perché si rivolge a tutti in maniera trasversale, e offre alle persone», sottolinea in conclusione, zla possibilità di rimettersi in gioco, superare le timidezze e rivalutarsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA