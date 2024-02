L’ateneo laurea Giulia Cecchettin 

Padova. La laurea in Ingegneria biomedica, quella che le sarebbe stata conferita in presenza dall'Università di Padova il 16 novembre scorso, è diventata realtà per Giulia Cecchettin. «Ha provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, oggi non sono felice», dice il padre Gino Cecchettin alla cerimonia a Padova con i suoi due figli Davide e Elena.

L'ateneo padovano ha voluto riconoscere alla 22enne di Vigonovo, uccisa a coltellate dell'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre, il diploma di laurea alla presenza della rettrice Daniela Mapelli, della ministra dell'Università Anna Maria Bernini, del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Gaudenzio Meneghesso e della relatrice della tesi di laurea, Silvia Todros, oltre ai sindaci di Padova e Vigonovo, la cittadina dove Giulia abitava. Luca Zaia, governatore del Veneto, in un messaggio ha voluto sottolineare come «in questo giorno, Giulia riacquista di nuovo la sua voce, quello che le è stata portata via in modo crudele, attraverso il ricordo dei suoi cari, le parole scritte nella sua tesi, il lavoro di studio compiuto, la stessa proclamazione, Giulia è tra noi, è qui per essere proclamata ad alta voce Dottore in Ingegneria Biomedica».

A Giulia Cecchettin, davanti alla cui abitazione i familiari hanno voluto apporre un fiocco rosso e coroncine d'alloro con la scritta "dottoressa”, è stata anche intitolata un'aula dell'ateneo e una panchina rossa che riporta il suo nome, oltre a una seconda, che diventerà itinerante, che per l'Università di Padova vuole simboleggiare la lotta ai femminicidi. Se la relatrice ha definito la 22enne «un primo violino», il termine con il quale i docenti individuano lo studente più capace di fornire un feed back per gli stessi insegnanti, la sua migliore amica ne ha ricordato il lato umano, la sensibilità, quello che la faceva soffrire anche per il pesce pirata racchiuso nell'ampolla di casa.

La ministra Bernini ha sottolineato come gli omicidi di donne rappresentino «un tema senza colore politico che unisce tutti», ponendo l'accento sul fatto che «siamo tutti responsabili come figli, genitori, educatori, formatori». Dunque, rispetto al tema dei femminicidi, l'unica strada per la ministra «è quella di ascoltare, prima di tutto. Avere rispetto per le ragioni degli altri, capendo che un no è no e deve essere rispettato».

Nell'ammettere, da padre, «di non essere felice» in un giorno in cui Giulia conquista la laurea postuma, Gino Cecchettin ha sottolineato come la cerimonia «onori nel migliore dei modi un percorso di studi esemplare. Giulia ha provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, nella mia per primo. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto e sempre nei nostri cuori». La più emozionata è apparsa la sorella Elena, in lacrime, che ha voluto rivolgersi direttamente a Giulia: «Non sai quanto io sia fiera di te, così carica, dolce, un piccolo genietto. Guarda cosa sei riuscita a fare. Tante cose che non ci devono far dimenticare quante altre cose belle avresti potuto fare se la tua vita non fosse stata interro tta».

