Rassegna musicale.
18 novembre 2025 alle 00:27

Late Show: Pearz, Twist of Fate e The Boogers 

Le vibrazioni jazz funk, l'omaggio alla poesia di Bob Dylan, l’energia del punk primordiale e anche una fotomostra: questa settimana ben quattro appuntamenti per il Cousinà Late Show di Cagliari (corso Vittorio Emanuele 167), ogni sera da giovedì 20 a domenica 23. Si parte con l'ospite in trasferta Pearz alle 21 di giovedì, seguito venerdì dai Twist of Fate e sabato da The Boogers, entrambi sempre alle 21, per chiudere domenica alle 19 con l'expo “Urban Poetry”, della fotografa LuRo.

Il cartellone

Pearz è il progetto solista di Francesco Perini, che inizia la sua carriera nel 2003 con l’indie rock dei The Hacienda, con cui arriva a calcare i palchi europei e ad aprire per gli Oasis a Milano, al fianco di Deep Purple e Kasabian. Perini ha poi proseguito da solista pubblicando nel 2020 il debutto “Nocturnal”, dalle atmosfere notturne e iniettate di groove, in una miscela di immaginario cinematico italiano, nu-jazz e lo-fi hip hop, approfondito anche nell'ultima fatica "Pacifico" (2025).

I Twist of Fate, formati da Gianni Zanata (voce, chitarra, armonica), Sergio Sorresu (basso, voce) Nanni La Nasa (piano, tastiere) e Giangi Pala (batteria), si esibiranno con “ABCDylan”: tributo poetico e musicale al grande autore statunitese, che ne ripercorre il repertorio recuperando le originali ispirazioni dylaniane, dal popolo Sioux a Walt Whitman, da Malcolm X ai leggendari Elvis e Robert Johnson.

The Boogers nascono a Cagliari nel 2017, discepoli del filone U.K. di "pub rock" dei primi anni Settanta – progenitore del punk – e appena reduci dalle registrazioni per l'esordio: otto brani in cui inediti e classici blues rivisitati si intrecciano, in un sound ruvido e fedele ai live, realizzati da Bobo Boncompagni (voce), Giuseppe Secchi (basso), Alessandro Rizzu (chitarra), Graziano Galletti (batteria) e Pierpaolo Demontis (armonica).

“Urban Poetry” è la mostra fotografica firmata da LuRo, che tra sprazzi di quotidianità cittadina ed elementi di surrealismo circostanziale va alla ricerca del «realismo poetico contemporaneo», da trovarsi ai margini e nei dettagli più piccoli.

