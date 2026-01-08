VaiOnline
Musica dal vivo.
Late Show a Cagliari con Perry Frank e Nudo 

Il 2026 sarà appena arrivato, ma porta già con sé una nuova stagione di appuntamenti musicali per le serate cagliaritane: domani nel capoluogo si riaccendono le luci del Cousinà Late Show, in corso Vittorio Emanuele 178, per un doppio concerto alle 21. In una solida e duratura collaborazione con Bohemien Eventi, sul palco del locale andranno in scena l’ambient eclettico ed evocativo di Perry Frank e il funky elettronico di Nudo, nuovissimo progetto all'esordio dal vivo.

Per gli appassionati del genere nell’Isola, quello di Perry Frank – alias Francesco Perra – è un nome ben noto, in un prolifico percorso che parte fin dal 2006. Descrivendosi come one man band che si districa tra ambient, post rock e acustica, Perra costruisce paesaggi sonori dalle tinte eteree, in un tessersi mutevole di suoni e immagini attraverso le numerose influenze dell'artista, con l'uso di droni, glitch, chitarre shoegaze e rumorismi. Vantando oltre un milione di ascolti per l'album “Nuit Ensemble” (2022) e ora in attività dal vivo per l’ultimo “Atlas” (2025), è nella dimensione live che emerge appieno la complessità creativa del progetto.

Nudo è soltanto l'ultima incarnazione del cantante e polistrumentista Marco Cherchi che, dopo due decenni di militanza tra scena locale e palchi internazionali, abbraccia oggi una nuova identità artistica. Rifacendosi alla nuova ondata funk degli ultimi anni con piglio originale e tecnica versatile, Cherchi anticiperà il suo nuovo sound dal vivo per il pubblico cagliaritano, nell'attesa di un’uscita ufficiale quest’anno.

