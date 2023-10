L’Atalanta vuole l’alta quota 

Bergamo. L’ultima notizia è la resa di Zappacosta all’influenza. Un incrocio tra Europa e salvezza, indossando la nuova terza maglia rossa con piantina di Bergamo sopra. Il posticipo di stasera (ore 18.30) in casa dell’Empoli, a parte il rendez-vous col quartetto di ex Pezzella-Grassi-Kovalenko-Cambiaghi di cui gli ultimi due in prestito, per l’Atalanta assomiglia a una sorta di testacoda per non perdere contatto con l’alta quota nel miniciclo di 6 partite su due fronti prima della terza sosta.

Dosare le forze e muovere passettini in classifica guardando alla zona Champions è l’obiettivo non dichiarato di Gian Piero Gasperini, in silenzio di prammatica al rientro dalla trasferta di Graz in Europa League, un 2-2 in superiorità numerica subìto in rimonta. Sempre alla ricerca dell’allargamento della rosa dei titolari, che per ora vede esclusi Adopo e anche la coppia di esterni del futuro Holm-Bakker, l’allenatore dei bergamaschi non sconfesserà l’abitudine di dire no all’ampio turnover per proporne uno mirato. Le capacità di recupero dei singoli decideranno per lui. Sulla trequarti si respira abbondanza con la sfida di Pasalic a Koopmeiners, mentre davanti come falso nueve ci sarebbe il solo De Ketelaere, poco convincente nella mancata vittoria nel girone Uefa.

