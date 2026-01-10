L’Atalanta vola: sono tre di fila E il Torino perde ancora 

Atalanta 2
Torino 0
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (22' st Musah), Djimsiti (44' pt Hien), Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere (34' st Samardzic), Zalewski (34' st Pasalic), Krstovic (22' st Scamacca). In panchina Rossi, Sportiello, K.Sulemana, Maldini). All. Palladino.
Torino (3-5-2): Paleari, Ismajili, Maripan, Coco, Lazaro (41' st Biraghi), Vlasic, Tameze (12' st Ilkhan), Gineitis, Aboukhlal (41' st Njie), Ngonge (12' st Adams), Zapata (12' st Simeone). In panchina Popa, Israel, Sazonov, Dembelé, Nkounkou, Asllani, Acquah, Anjorin. All. Baroni.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Reti: nel pt 13' De Ketelaere; nel st 50' Pasalic.
De Ketelaere torna al gol in campionato e spiana la strada subito all'Atalanta, che col Torino coglie la terza vittoria di fila rischiando però di perdere Djimsiti per almeno un mese. I granata nella ripresa costringono i più quotati avversari ad abbassare il baricentro costringendo Carnesecchi a interventi provvidenziali su Maripan e Simeone. Nel finale il 2-0 di Pasalic: 2 punti recuperati sul Como sesto.
La torsione di testa del belga, accompagnata dall'angolo a rientrare di Bernasconi dalla destra, rompe subito il ghiaccio al 13'. Nella ripresa Baroni cambia regista e punte, i bergamaschi vanno in sofferenza e tocca ancora al loro portiere salvare il vantaggio su Simeone in contropiede alla mezzora. Chiude però Pasalic al 95' finalizzando il contropiede aperto da Scamacca, che intercetta l'ultima rimessa ospite dalla destra.
RIPRODUZIONE RISERVATA