L’Atalanta travolge il Lecce e fa un grosso favore al Cagliari 

Lecce 0

Atalanta 3

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga (23' st N'Dri), Siebert,Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani (23' st Coulibaly), Ngom; Pierotti, Fofana (1' st Gandelman), Banda; Chieddira (33' st Stulic). In panchina Früchtl, Samooja, Sala, Perez, Jean, Helgason, Marchwinski, Gorter. All. Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimisti (26' stKossounou), Kolasinac; Zappacosta (26' st Bellanova), Ederson,De Roon (18' st Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski(18' st Raspadori); Krstovic (35' st Sulemana). (57 Sportiello,50 Pardel, 69 Ahanor, 5 Bakker, 6 Musah, 10 Samardzic, 49Escriche). All. Palladino.

Arbitro: La Penna di Roma1.

Reti: nel pt 29' Scalvini, nel st 14' Krstovic, 28' st Raspadori.

L'Atalanta cala il tris al Via del Mare. Scalvini nel primo tempo, poi l'ex Krstovic e Raspadori nella ripresa firmano la vittoria. Il Lecce incassa la terza sconfitta difila, resta terz'ultimo e esce tra i fischi. L'Atalanta parte bene epassa in vantaggio: al 29' De Ketelaere per Scalvini, che in area dribbla con facilità Ndaba e batte Falcone. Nella ripresa la Dea raddoppia con Ederson (49'), ma in fuorigioco. Ma sono ancora i bergamaschi ad avere la meglio: Ederson porta palla fino al limite dell'area, De Ketelaere serve Krstovic che non sbaglia (59'). L'attaccante non esulta in segno di rispetto al suo passato. Palladino decide: dentro Raspadori e Pasalic, fuori Zalewski e De Roon. Di Francesco sceglie Coulibaly e N'Dri per Ramadani e Veiga. Arriva il tris ospite. Falcone salva su Ederson, Raspadori si avventa su un pallone controllato da Pasalic e insacca con un tiro sotto la traversa (73'). Non cambia più nulla, l'Atalanta non smette di correre.

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