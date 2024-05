L’Atalanta sulla strada dell’Under 18 

Per il Cagliari Under 18 ci sarà una grande appendice della stagione: i playoff scudetto. I rossoblù allenati da Claudio Bellucci, mercoledì prossimo alle 15, giocheranno la gara secca sul campo dell'Atalanta che dà un posto nelle semifinali dove sono già qualificate Inter e Roma, le prime due in classifica nella stagione regolare. Al Centro Sportivo Bortolotti chi vince passa il turno, in caso di parità tempi supplementari al termine dei quali senza una vincitrice passerebbero i bergamaschi per il miglior piazzamento (terzi).

Il rendimento

Il Cagliari ha chiuso il campionato al sesto posto con 53 punti, guadagnandosi in extremis l'ingresso nei playoff. Decisiva, nell'ultima giornata, la vittoria per 4-0 sulla Sampdoria (gol di Trepy, Simonetta e Konaté tutti entro il 22', nella ripresa poker di Russo al 53') unita alle sconfitte di Milan e Parma, le due squadre con cui era a pari punti fino al turno precedente. Un ottimo risultato per i giovani rossoblù, con la possibilità di giocarsi l'accesso alle Final Four per l'assegnazione dello scudetto di categoria, vinto nelle ultime due stagioni dalla Spal che però quest'anno non partecipa.

RIPRODUZIONE RISERVATA