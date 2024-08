L’Atalanta sogna davanti alle stelle del Real 

A ranghi ridotti tra infortuni e defezioni legate al mercato, l’Atalanta si presenta alla serata più importante della sua storia «con la voglia di stupire ancora», sottolinea il suo allenatore Gian Piero Gasperini, capace di portare a Bergamo il primo trofeo internazionale del club. Quell’Europa League vinta pochi mesi fa che ha regalato alla Dea questa notte straordinaria illuminata dalle stelle del Real Madrid, contro cui i nerazzurri si giocheranno la Supercoppa. Compito improbo, contro fuoriclasse quali Mbappé, Bellingham, Vinicius Jr, Camavinga e Carvajal, solo per citarne alcuni. Il pronostico è chiuso, ma questa «è la motivazione più grande», ha ribadito ieri Gasperini, «è una partita di un prestigio incredibile e ho chiesto ai miei una grande prestazione, col nostro orgoglio e le nostre idee, senza pensare a chi c’è o non c’è. Siamo qui con la voglia di stupire». Si gioca a Varsavia alle 21, i tifosi italiani saranno circa 6mila.

Le defezioni

Il tecnico è ottimista anche se non avrà a disposizione Scalvini, Scamacca, Toloi, Zaniolo, Torué e Koopmeiners, quest’ultimo definito «una vittima del mercato» viste le trattative per il passaggio alla Juventus e la decisione del giocatore di non allenarsi più col club. Così in panchina siederanno gli under Comi, Tornaghi, Palestra, Mendicino, Manzoni, Cassa e Vavassori. Ragazzi davanti a campioni affermati guidati da un maestro come Carlo Ancelotti, in bacheca quattro Champions. «Carlo è uno degli allenatori più titolati al mondo, rappresenta l’allenatore vincente ed è un modello», ha detto Gasperini, «abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano, lui allenava la Juventus quando io era alla Primavera».

In campo

Le scelte sono quasi obbligate, anche se il tecnico non si è sbottonato sul dualismo in attacco tra De Ketelaere e l’ultimo arrivato Retegui. «Mateo in Nazionale ha giocato un certo tipo di partite che lo rende pronto come tutti», ha spiegato l’allenatore, mentre «Lookman ha iniziato il ritiro tra i primi e ha una condizione migliore. È un giocatore importante per noi, ha firmato la tripletta che ci ha fatto alzare l’Europa League». Il capitano Marten de Roon punta sullo spogliatoio e i tifosi, «straordinari, ci seguono ovunque. Siamo una squadra compatta, è un peccato avere tante assenze». Per Lookman, punto fermo dell’attacco, «siamo entusiasti e meritiamo di esserci. Abbiamo le nostre armi».

Il Madrid

Sull’altra panchina re Carlo parla a sua volta di «grande entusiasmo e voglia, è il primo trofeo di una stagione che sarà molto impegnativa e speriamo ricca di successi, quindi vogliamo iniziare bene. La squadra è motivata e sta bene, non vediamo l’ora di cominciare». Ma «sarà dura. L’Atalanta merita di essere qui. Il suo cammino è stato straordinario, come lo sono la squadra e il suo allenatore. Gasperini poi è un amico». Kylian Mbappé «è arrivato bene. Non abbiamo avuto tempo per lavorare insieme ma era in forma».

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Atalanta (3-4-2-1) : Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore Gasperini.

