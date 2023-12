L’Atalanta si rilancia con un gol di Lookman 

ATALANTA 1

LECCE 0

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesec- chi, De Roon, Djimsiti, Kolasi- nac, Zappacosta (19' st Zortea), Ederson, Pasalic, Ruggeri (47' st Holm), Koopmeiners (37' st Adopo), Scamacca (19' st Muriel), Lookman (47' st Miranchuk). In panchina Musso, Rossi, Comi, Bakker, De Ketelaere. All. Gasperini.

Lecce (4-3-3) : Falcone, Gen- drey (38' st Venuti), Baschirot- to, Touba, Gallo, Kaba, Rama- dani, Rafia (27' st Gonzalez), Oudin, Krstovic (32' st Piccoli), Strefezza (38' st Listkowski). In panchina Brancolini, Borbei; Smajlovic, Dorgu, Berisha, Faticanti, Blin. All. D'Aversa.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Rete : nel st 14' Lookman.

BERGAMO. Il settimo gol stagionale di Lookman (in partenza per la Coppa d'Africa) consente all'Atalanta di riavvicinarsi alle posizioni di vertice, ma nella gara con il Lecce non sono mancati i pericoli anche a vantaggio acquisito. È stata la parata al novantesimo di Carnesecchi su Oudin a chiudere sull'1-0 finale il cerchio di una gara apertissima.

La rete che decide l’incontro arriva verso il quarto d’ora della ripresa: Strefezza appoggia invano in rete l'assist di Rafia in fuorigioco e, al tredicesimo, l'incrocio colpito da Pasalic da posizione defilatissima precede il vantaggio locale: Scamacca la sistema a Lookman che incrocia dal limite il destro nell'angolino.

