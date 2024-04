L’Atalanta si ferma a Firenze 

Fiorentina 1

Atalanta 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Mandragora, Nico Gonzalez, Beltran (33’ st Arthur), Kouamé, Belotti (40’ st Ikonè). Allenatore Italiano.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Holm (43’ st Hateboer), de Roon, Pasalic (1’ st Ederson), Ruggeri (15’ st Bakker), Koopmeiners, Miranchuk (1’ st Scamacca), Lookman (33’ st El Bilal Touré). Allenatore Gritti (Gasperini squalificato).

Arbitro : Mariani di Roma.

Rete : pt 31’ Mandragora.

Note : ammoniti Miranchuk (A), Mandragora (F), De Roon (A), Scamacca (A).

Firenze. Uno splendido gol di Mandragora regala il successo alla Fiorentina nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta: i prossimi avversari del Cagliari in campionato subiscono il gioco dei viola, più volte vicini al raddoppio (miracoloso un intervento di Carnesecchi su Gonzalez) e a Bergamo fra tre settimane nel match di ritorno (il 24 aprile) dovranno vincere con due reti di scarto per passare in finale.

Il risultato poteva essere più ampio per i padroni di casa, viste le tante occasioni create. Prima occasione già al 9’ con Beltran e Gonzalez, poi al 23’ su un calcio d’angolo dalla sinistra di Mandragora prima Beltran poi Bonaventura tirano ma sono murati dalla difesa. Al 25’ cross di Gonzalez per Belotti che non riesce a deviare da pochi passi e Carnesecchi smanaccia il pallone. Al 26’ l’Atalanta in contropiede con Koopmeiners tira a colpo sicuro dal limite ma viene rimpallato da Mandragora. Al 31’ Fiorentina in vantaggio: Mandragora dai 25 metri tira di sinistro con potenza e precisione mandando la palla sul palo alla destra di Carnesecchi e poi in gol.

Nel secondo tempo l’Atalanta cambia Pasalic e Miranchuk con Enderson e Scamacca. Al 48’ quest’ultimo da pochi passi spedisce fuori e al 50’ Hien trova una grande risposta di Terracciano. Poi la Fiorentina in 10’ va vicino al raddoppio in tre occasioni: al 53’ con Milenkovic su calcio d’angolo; al 56’ con Gonzalez che trova il grande intervento di Carnesecchi; al 64’ ancora con Gonzalez ma Carnesecchi dice per la seconda volta no. Al 67’ Bakker davanti a Terracciano spedisce fuori. Al 69’ Belotti indirizza sul secondo palo ma trova una deviazione in angolo e poi sulla battuta Ranieri non aggancia a due passi dalla porta. All’81’ Scamacca tira dal limite ma Terracciano devia in angolo. Finisce lì.

