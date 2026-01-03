VaiOnline
Alla New Balance Arena.
04 gennaio 2026 alle 00:12

L’Atalanta sgambetta Gasp 

Amaro ritorno a Bergamo per l’ex tecnico: la Roma va ko 

Atalanta 1

Roma 0

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (14’ st Hien), Djmisiti, Kolasinac (26’ pt Ahanor); Zappacosta, De Roon, Ederson (27’ st Maldini), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (14’ st Musah); Scamacca (26’ st Krstovic). Allenatore Palladino.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ziolkowski (1’ st Wesley), Hermoso; Celik, Cristante, Koné (38’ st Pisilli), Rensch (14’ st Tsimikas); Soulé (21’ st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (15’ st Dovbyk). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Rete : pt 12’ Scalvini.

Note : ammoniti De Roon, Mancini ed Hermoso.

Bergamo. Il grande ritorno dell’acclamato Gian Piero Gasperini a Bergamo porta bene all’Atalanta, anche se la Roma spreca un’occasione all’inizio e tira in porta più del doppio. I nerazzurri vincono il primo scontro diretto con un’avversaria che punta all’Europa grazie a un gol (da angolo) tra petto e ascella destra di Scalvini, che non giocava dal 19 ottobre: Svilar non è incolpevole. Capitolini poco pericolosi tranne con Ferguson e Celik, la squadra di Raffaele Palladino arriva spesso in area ma è poco precisa.

Pronti via, retropassaggio di Ederson intercettato da Dybala che scarica per Ferguson ma Carnesecchi respinge di piede, poi Djimsiti libera di testa sulla ribattuta dell’attaccante. Dopo 5’ il vantaggio: il portiere giallorosso si lamenta per un fallo di mano, per il Var è tutto ok. Al 20’ Zalewski fallisce il raddoppio, al 28’ annullato (fuorigioco) il gol di Scamacca. L’avvio di ripresa è romanista ma Carnesecchi è attento. Poi nessun sussulto.

