L’Atalanta senza Scalvini e Zappacosta  

Forte di 50 punti in classifica, al sesto posto e proiettata verso la zona Champions, l’Atalanta arriva alla Domus con l’unico obiettivo di battere i rossoblù per accumulare più punti possibile. Dopo aver castigato il Napoli al Maradona lo scorso sabato (3-0), spegnendo le speranze di qualificazione Champions per i partenopei, ormai a -9, gli uomini di Gasperini hanno cominciato subito gli allenamenti in vista di un altro importante match, la partita di andata di semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina domani alle 21.

Dal campo

Prosegue al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri per il doppio impegno settimanale. Ieri la squadra si è allenata al pomeriggio, a porte aperte, ricevendo i propri tifosi che hanno gremito la tribuna del campo principale. Oggi è già vigilia, con un allenamento di rifinitura fissato al pomeriggio a Zingonia a porte chiuse. A seguire la partenza per Firenze. Preoccupano le condizioni di alcuni giocatori, dopo il match col Napoli, a dirlo lo stesso Gasperini nel post-partita: «Scalvini ha un risentimento, è intervenuto per salvare un gol e vedremo, mi preoccupa un po’ di più rispetto a Zappacosta». Entrambi sembrano dunque destinati a saltare il match di domani e, soprattutto Scalvini - che avrebbe rimediato uno stiramento - anche la partita col Cagliari. Ogni valutazione in vista della gara alla Domus verrà rimandata dopo la semifinale di Coppa.

