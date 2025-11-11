VaiOnline
Serie A.
11 novembre 2025 alle 01:34

L’Atalanta sceglie Palladino 

Bergamo. Termina dopo 157 giorni, dall'annuncio, l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. Per il nuovo allenatore tutti gli indizi portano a Raffaele Palladino, già tra i candidati alla successione a Gian Piero Gasperini la scorsa estate. Il tecnico croato è rimasto schiacciato dai risultati altalenanti della squadra e dal peso dell'eredità di una gestione novennale vincente: cinque qualificazioni alla Champions League, tre finali di Coppa Italia e l'Europa League vinta. La seconda sconfitta in campionato domenica col Sassuolo, otto giorni dopo quella di Udine, ha accelerato il divorzio dalla società. A nulla sono valse la felice parentesi con il Marsiglia e la vittoria con il Bruges in Champions che lasciano la squadra bergamasca in corsa per i sedicesimi della più prestigiosa coppa europea. I 13 punti raccolti nelle prime 11 giornate sono il peggior inizio di campionato per l'Atalanta dal lontano 2014, quando erano stati 10. Palladino, allenato da Gasperini ai tempi del Genoa, appare più fresco e innovativo grazie ai suoi 41 anni. Il tecnico napoletano s'è dimesso dalla Fiorentina prima dell'avvio della nuova stagione.

