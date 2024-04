L’Atalanta scappa, il Verona rimonta 

Atalanta 2

Verona 2

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Toloi (18’ st Kolasinac), Hien, Djimsiti; Holm (36’ st Hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (18’ st Miranchuk), Scamacca (18’ st Lookman). Allenatore Gasperini.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Centonze (45’ st Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho (45’ st Coppola), Dani Silva; Noslin, Suslov (32’ st Vinagre), Lazovic (32’ st Mitrovic); Bonazzoli (13’ st Swiderski). Allenatore Baroni.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : pt 13’ Scamacca, 18’ Ederson; st 11’ Lazovic, 15’ Noslin.

Note : ammoniti Suslov e Dani Silva per gioco falloso.

Bergamo. L’Atalanta scappa nel primo tempo poi si butta via e il Verona rimonta, conquistando un pareggio d’oro in chiave salvezza: gli scaligeri salgono un punto sopra il Frosinone, oggi ultima delle retrocesse, e sono a -3 dal Cagliari. La Dea a inizio gara tiene un ritmo insostenibile e si porta sul 2-0 in meno di 20’ grazie alle reti di Scamacca ed Ederson, ma prima e dopo fallisce numerose occasioni. Solo nel finale del primo tempo i gialloblù hanno la prima occasione, ma il tiro di Magnani è deviato in angolo da Carnesecchi. Nel secondo tempo gli ospiti spingono e al 56’ riducono le distanze con Lazovic di destro da fuori area. Passano appena 4’ e Noslin pareggia.

L’Atalanta comincia a pensare alla gara di ritorno di Europa League col Liverpool (giovedì a Bergamo) e il ritmo cala. Ora i nerazzurri sono a -4 dal quinto posto della Roma (che deve ancora terminare la partita con l’Udinese), mentre il Verona aggancia Empoli e Udinese al quart’ultimo posto.

